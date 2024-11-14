Головне за четвер, 14 листопада: атака на Одесу, майже 140 боєзіткнень, підозра нардепу Шевченку

Бойові дії на Донеччині, 138 бойових зіткнень, ворожі обстріли, План стійкості Зеленського. Яким запам’ятається 995-й день повномасштабної війни.

Сьогодні ввечері російська армія вкотре атакувала Одесу, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання”, - написав Труханов.

“Унаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені щонайменше дві людини”, - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він додав, що обстрілами пошкоджені житлові будинки, церква, автомобілі, на деяких локаціях виникли пожежі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 листопада відбулося 138 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж станом на десяту вечора продовжувалися.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 листопада – в новині.

У Збройних Силах спростували інформацію про окупацію населеного пункту Іллінка та перебування росіян в Куп'янську.

Стратком повідомив, що це не відповідає дійсності. Вчора Генштаб заявив про зупинку просування ворога на Куп'янськ, знищення бронетехніки та ліквідації значної частин ворожого угруповання.

"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", – йдеться у повідомленні.

Про захоплення росіянами Іллінки сьогодні повідомив проєкт Deep State. Він вже вчора писав про Куп'янськ.

На околицях Тернів Лиманської громади Донеччини окупанти розстріляли місцеву мешканку, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

10 листопада росіяни, перебуваючи на околицях села Терни, побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь і вбили її пострілом із стрілецької зброї.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

На завтра, 15 листопада, в Одесі велика потреба у донорах крові.

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Є потреба у крові наступних груп: 1(+), 1(-), 2(+), 3(+)

Здача крові відбудеться на Слобідці з 9:00 до 10:30

Бажаючих стати донорами просять за посиланням. Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Уряд розширив соціальні гарантії для родин військових, зниклих безвісти, та осіб з інвалідністю, повідомляє Міноборони.

Сім'ї військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими, зможуть отримати одноразову грошову допомогу впродовж трьох років з моменту набрання чинності судового рішення. Відповідні зміни до порядку виплат ухвалив Кабінет Міністрів за пропозицією Міністерства оборони України.

Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 14 листопада повідомив, що триває робота над планом стійкості, який представлять наступного тижня.

У ньому будуть питання культури, безпеки, енергетики, виробництва зброї тощо.

Більше інформації – в новині.

Єврокомісія схвалила фінансування п'яти оборонних проєктів. Кожен з них отримає по 60 млн євро, йдеться у пресрелізі. Більшість проєктів також включають закупівлю оборонної продукції для України, зокрема систем ППО та ПРО та боєприпасів.

Очікується, що спільні закупівлі посилять оборонну готовність країн-членів Євросоюзу. Уперше в історії члени ЄС спільно закуплять критично важливі оборонні продукти в трьох сферах.

Це протиповітряна і протиракетна оборона, сучасна бронетехніка та боєприпаси. Два проєкти посилять ППО – Mistral і Jamie. Проєкт Edirpa підтримає закупівлю броні, а два інші проєкти – боєприпасів. У кожному з них братиме участь різна кількість країн: від чотирьох дев'яти. Загалом участь візьмуть 20 з 27 членів, уточнила президентка Урсула фон дер Ляєн у X.

Народний депутат Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді. Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора зібрали докази цього злочину з боку чинного народного депутата України.

За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. "Зокрема нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Депутат використовував для розповсюдження проросійських наративів власні канали на YouTube і Telegram, а також ефіри в медіа, зокрема ворожих.

Докладніше – в новині.

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