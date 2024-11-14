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У ЗСУ спростували окупацію Іллінки та перебування ворога в Куп'янську

На околицях Іллінки тривають бої, а Куп'янськ повністю під контролем. 

У ЗСУ спростували окупацію Іллінки та перебування ворога в Куп'янську
Фото: Катерина Петренко

У Збройних Силах спростували інформацію про окупацію населеного пункту Іллінка та перебування росіян в Куп'янську.

Стратком повідомив, що це не відповідає дійсності. Вчора Генштаб заявив про зупинку просування ворога на Куп'янськ, знищення бронетехніки та ліквідації значної частин ворожого угруповання. 

"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", – йдеться у повідомленні. 

Про захоплення росіянами Іллінки сьогодні повідомив проєкт Deep State. Він вже вчора писав про Куп'янськ. 

  • Учора Генеральний штаб заявив про спробу прориву на Куп'янському напрямку. Штурмові групи окупантів атакували в чотири хвилі, загалом ворог використав 15 одиниць броньованої техніки. Деякі росіяни при цьому були вбрані в форму Збройних Сил України, що є порушенням принципів ведення війни. 
  • Куп'янський напрямок є для ворога одним з пріоритетних. 
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