У ЗСУ спростували окупацію Іллінки та перебування ворога в Куп'янську

На околицях Іллінки тривають бої, а Куп'янськ повністю під контролем.

У Збройних Силах спростували інформацію про окупацію населеного пункту Іллінка та перебування росіян в Куп'янську.

Стратком повідомив, що це не відповідає дійсності. Вчора Генштаб заявив про зупинку просування ворога на Куп'янськ, знищення бронетехніки та ліквідації значної частин ворожого угруповання.

"Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", – йдеться у повідомленні.

Про захоплення росіянами Іллінки сьогодні повідомив проєкт Deep State. Він вже вчора писав про Куп'янськ.