На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 8 отримали поранення

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, у тому числі 31 дитину.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 8 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 13 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новотроїцькому і Шевченку. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 листопада.

Покровський район. У Курахівській громаді загинула людина у Ганнівці, поранено 3 у Кураховому. У Новотроїцькому Покровської громади 1 людина загинула і 2 поранено; у Покровську і селі Шевченко пошкоджено по 1 будинку. В Удачненській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і 3 багатоповерхівки. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю, підприємство, 4 лінії електропередач і 2 газогони; у Предтечиному поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і промислова будівля.

Цієї ночі протиповітряна оборона України збила 21 ворожий "Шахед" із 59 запущених Росією. 38 безпілотників локаційно втратили.