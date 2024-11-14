Російські окупанти вкотре атакували Зеленівку Херсонської міської територіальної громади.
Про це повідомили начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та пресслужба ДСНС.
Ворожий безпілотник влучив у будинок, пошкодив його і спричинив пожежу.
Власник помешкання отримав опіки рук.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 кв.м.
- На Херсонщині армія РФ скинула вибухівку на авто "швидкої" під час евакуації поранених.
- Упродовж доби росіяни атакували 19 населених пунтів Херсонщини та поранили 15 цивільних.