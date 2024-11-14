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Російські окупанти вкотре атакували Зеленівку Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомили начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та пресслужба ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у будинок, пошкодив його і спричинив пожежу.

Власник помешкання отримав опіки рук.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 кв.м.

Фото: ДСНС Наслідки атаки ворожм безпілотником

Фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Херсонщини