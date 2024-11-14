Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон влучив у будинок на Херсонщині

Спалахнула пожежа, постраждав чоловік.

Російський дрон влучив у будинок на Херсонщині
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти вкотре атакували Зеленівку Херсонської міської територіальної громади. 

Про це повідомили начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та пресслужба ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у будинок, пошкодив його і спричинив пожежу.

Власник помешкання отримав опіки рук. 

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 кв.м.

Наслідки атаки ворожм безпілотником
Фото: ДСНС
Наслідки атаки ворожм безпілотником
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська МВА
Наслідки обстрілу Херсонщини

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies