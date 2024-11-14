Шестеро жителів Харківщини поранені через атаки РФ

Упродовж доби через російську агресію на Харківщині поранені шестеро людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора о 12:30 у Харкові ворожий БПЛА "Молнія -1" влучив в багатоквартирний будинок. Пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 4 людини.
Перед цим о 11:30 на пр. Героїв Харкова унаслідок вибуху дрона пошкоджено 13 автомобілів на парковці.
Біля 15:35 в м. Куп'янськ унаслідок влучання FPV- дрона в авто постраждав 67-річний водій первинної ланки сімейної медицини.
Ще одне влучання — по приватному житловому сектору. Отримав поранення 49-річний цивільний чоловік.
О 09:00 у с. Загризове унаслідок обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
- На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.
- Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 92 людини.
- Для обстрілу Харкова 12 листопада росіяни використали нову розробку дрона – «Молнию». Це – баражуючі боєприпаси літакового типу.