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Шестеро жителів Харківщини поранені через атаки РФ

Через обстріли пошкоджені будинки, автомобілі, господарчі споруди.

Шестеро жителів Харківщини поранені через атаки РФ
наслідки обстрілу Харкова, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби через російську агресію на Харківщині поранені шестеро людей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора о 12:30 у Харкові ворожий БПЛА "Молнія -1" влучив в багатоквартирний будинок. Пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 4 людини.

Перед цим о 11:30 на пр. Героїв Харкова унаслідок вибуху дрона пошкоджено 13 автомобілів на парковці.

Біля 15:35 в м. Куп'янськ унаслідок влучання FPV- дрона в авто постраждав 67-річний водій первинної ланки сімейної медицини.

Ще одне влучання — по приватному житловому сектору. Отримав поранення 49-річний цивільний чоловік.

О 09:00 у с. Загризове унаслідок обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

  • На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.  
  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.  

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 92 людини.

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