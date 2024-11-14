МЗС: ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю

Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для її моніторингу.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував публікацію The Times про те, що Україна може створити ядерну бомбу.

"Україна дотримується ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї - ред.); ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю", — написав він.

Тихий підкреслив, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для її моніторингу. А це, в свою чергу, виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

Раніше The Times оприлюднило матеріал, у якому йдеться, що якщо Дональд Трамп припинить військову допомогу США, Україна може протягом кількох місяців розробити елементарну ядерну бомбу з використанням плутонію.

В матеріалі The Times посилається на аналітичну записку, начебто підготовлену для Міноборони України. В ній вказано, що Україна не має можливостей на будівництво та експлуатацію великих об’єктів, необхідних для збагачення урану. Водночас є можливість використати плутоній з відпрацьованих паливних стрижнів з ядерних реакторів українських АЕС.

В середині жовтня Зеленський спростував інформацію про те, що Україна готується створити ядерну зброю.