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Від російських обстрілів поранення отримали двоє мешканців Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 68 обстрілів області.

Від російських обстрілів поранення отримали двоє мешканців Сумщини
Від російських обстрілів поранення отримали двоє мешканців Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 13 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгороська громади Сумської області.

Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 68 обстрілів Сумської області, внаслідок яких пролунало 175 вибухів. 

Білопільську громаду ворог обстріляв з мінометів та дронами.

По Хотінській громаді росіяни били дронами, КАБом, артилерією та мінометами. Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль. 

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Юнаківську громаду армія РФ атакувала КАБом, артилерією та РСЗВ.

По Краснопільській громаді загарбники били з артилерії, мінометів, та дронами.

Середино-Будську громаду атакували дронами, пошкоджено магазин.

Миропільську громаду обстріляли дронами, артилерією, поранення отримали дві цивільні особи, також пошкоджено легковий автомобіль. 

Путивльську громаду атакували дроном та артилерією, а Зноб-Новгородську - дрономта з міномету.

Великописарівську громаду обстріляли КАБами та дронами, Шалигинську - дроном, а по Есманьській вдарили мінометами та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок. 

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