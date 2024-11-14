У Криму впав автомобільний міст

Окупаційна влада не збіглася у показах щодо постраждалих.

У тимчасово окупованому Криму обвалився автомобільний міст, розташований над залізничними коліями. Інцидент стався у Джанкойському районі між селами Маслове та Ізумрудне.

Як пише проєкт "Крим.Реалії", падіння споруди відбулося в момент проїзду великогабаритної вантажівки. Також в цю мить на мосту була легкова автівка. Найімовірніше, причиною руйнування стало надмірне навантаження.

В окупаційному міністерстві надзвичайних ситуацій стверджують, що деблокували з-під завалів та уламків транспорту двох постраждалих. Натомість очільниця окупаційної адміністрації Джанкойського району у повідомленні про подію чомусь "забула" згадати про травмованих.