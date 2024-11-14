Захисники збили 21 із 59 запущених "Шахедів"

У ніч на 14 листопада протиповітряна оборона збила 21 ворожий "Шахед" із 59 запущених Росією. 38 безпілотників локаційно втратили.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – рф", – йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Фото: Повітряні сили