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Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Великописарівська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Великописарівська громада: здійснено пуск КАБів (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Сумська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (1 вибух).

Сьогодні, 14 листопада, у небі над Сумщиною зенітники збили 11 ворожих “Шахедів”.

Загалом цієї ночі протиповітряна оборона України збила 21 ворожий "Шахед" із 59 запущених Росією. 38 безпілотників локаційно втратили.

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