Головне за ніч та ранок четверга, 14 листопада: бої на Курахівському напрямку, понад 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 161 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, зустріч Байдена і Трампа, нова дискусія в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

У ніч на 14 листопада протиповітряна оборона збила 21 ворожий "Шахед" із 59 запущених Росією. 38 безпілотників локаційно втратили.

"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 атак окупантів. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 28 авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили тринадцять ворожих атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 солдатів, 19 танків, 64 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб ППО. Від початку вторгнення росіяни втратили 716 070 бійців.

Про інші втрати ворога – в новині.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 8 отримали поранення, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 13 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новотроїцькому і Шевченку. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Докладніше про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 листопада – в новині.

Результати виборів у США спричинили в українському суспільстві певне сум’яття. Екстравагантність Дональда Трампа і зміцнення позицій Республіканської партії наклалися на неоднозначні висловлювання спікера-республіканця Палати представників США Майка Джонсона про «втому від України». Чого чекати від зміни влади в одній з головних країн-партнерів України? Чи може Трамп реально зупинити війну? Як тепер будувати комунікацію з американцями? Де шукати сильні аргументи? Ці й інші питання стали темою дискусійної панелі спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

Докладно – в нашій публікації Don`t panic. Що для України означає перемога Трампа?

У Білому домі прокоментували закриту частину зустрічі чинного президента США Джо Байдена та переможця виборів Дональда Трампа, яка тривала близько двох годин.

Як пише Reuters, спікерка адміністрації Карін Жан-П'єр заявила, що двоє глав держави "обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які впливають на американців та увесь світ".

За уточненням радника президента Джека Саллівана, Байден пояснив Трампу, що "підтримка України відповідає національним інтересам США, бо стабільна та сильна Європа запобігатиме втягуванню Сполучених Штатів у війну".

Проте сам Трамп під час зустрічі, вочевидь, більше зосереджувався на іншій війні. Після відвідин Білого дому він заявив пресі, що чималу частину розмови з Байденом присвятив протистоянню на Близькому Сході і "хотів зрозуміти, які наші позиції".

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