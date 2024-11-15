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У жовтні українці замовили найбільшу кількість витягів ЄДР у "Дії"

Минулого місяця було сформовано 10 645 витягів, а за весь час сервіс зробив їх понад 192 168. 

У жовтні українці замовили найбільшу кількість витягів ЄДР у "Дії"
Фото: diia.gov.ua

У жовтні українці замовили найбільшу кількість витягів з Єдиного державного реєстру в застосунку "Дія".

Про це повідомляється на сторінці застосунку у фейсбуці.

Так, минулого місяця "Дія" сформувала 10 645 витягів з ЄДР, а за весь час сервіс зробив їх понад 192 168. 

Зазначається, що на порталі "Дія ця" послуга дешевша і швидша, ніж офлайн.

Як замовити витяг з ЄДР у Дії:

  1.  Увійдіть до кабінету громадянина на порталі Дія 
  2.  У каталозі послуг виберіть Витяг з ЄДР
  3. Перевірте дані про ФОП, які підтягнулися з ЄДР. А далі оплатіть послугу та сформуйте витяг (у Дії це коштує 110 грн станом на 2024 рік).

Витяг з ЄДР - це документ, який пред’являє підприємець чи юридична особа про те, що він (вона) здійснює підприємницьку діяльність. Ці документи зазвичай необхідні для укладання договорів, отримання банківських послуг або під час тендерів.

Нагадаємо, що в жовтні "Дію" визнали одним із найкращих винаходів світу за версією журналу TIME.

Нещодавно голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував 6 нових послуг у “Дії”. Зокрема, це - дозвіл на зброю, еАкциз, мультишеринг та інше.

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