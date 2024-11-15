Головне за ніч та ранок п'ятниці, 15 листопада: понад 1,5 тисячі ліквідованих окупантів, Трамп назвав Україну пріоритетом

Гаряче на Курахівському і Покровському напрямках, активність ворожої авіації, Пентагон пообіцяв щотижневі пакети допомоги, Держдеп знизив рівень ризику подорожей до України

Кількість постраждалих від учорашньої комбінованої ракетно-дронової атаки на Одесу зросла до 10 осіб. Одна жінка загинула.

Внаслідок обстрілів Донеччини за 14 листопада травм зазнали троє людей у селах Щербинівці, Вовковому і Шевченку. У багатьох громадах є пошкодження цивільної інфраструктури.

Сили оборони за добу ліквідували 1520 російських загарбників. Втрати ворога у техніці та озброєнні - у новині.

Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, за добу зафіксовано 144 бойових зіткнення, практично половина з них відбулися на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив понад 4 тисячі обстрілів.

За ніч сили протиповітряної оборони збили одну ракету та 25 безпілотників. Переважну більшість цілей знищено на Одещині.

Уночі Повітряні Сили спостерігали активність стратегічної авіації ворога. У повітрі були 8 бомбардувальників Ту-95МС, які тримали курс на пускові рубежі. Після 8 години ранку з'явилася інформація про пускові маневри, проте ракет у повітряному просторі України так і не зафіксували.

У застосунку Армія+ стали доступні рапорти на зміну місця служби. У Міністерстві оборони обіцяють швидкий процес переведення без зайвої бюрократії. Процес подачі рапорту займає 15 хвилин, а його розгляд у Кадровому центрі ЗСУ відбудеться за 72 години.

Державний департамент США вперше за час повномасштабного вторгнення послабив застереження щодо подорожей до України. У 9 областях - Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській - рівень загрози були знижено з 4 "не подорожувати" до 3 "варто обміркувати подорож".

Обраний президент США Дональд Трамп вперше з ночі виборів виступив з публічною промовою на заході у Флориді. Республіканець заявив, що питання війни в Україні стане пріоритетним для нього після повернення в Овальний кабінет: "Це треба закінчувати".

У Пентагоні пообіцяли до кінця каденції Джо Байдена надати Україні техніку та озброєння на суму понад 7 мільярдів доларів. Пакети допомоги нібито надходитимуть практично щотижня.

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