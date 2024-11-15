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На Вінниччині 3 людини загинули через недбалість під час використання газових приладів і пічного опалення

Дві людини загинули у селі Лісниче Бершадської громади, ще одна – у селі Гавришівка Літинської громади.

На Вінниччині 3 людини загинули через недбалість під час використання газових приладів і пічного опалення
Фото: ДСНС

На Вінниччині 3 людини загинули через недбалість під час використання газових приладів і пічного опалення, повідомляє ДСНС. 

У селі Лісниче Бершадської громади загорівся житловий будинок. Ще до прибуття рятувальників одного з чоловіків, 1982 р.н., «швидка» доставила до лікарні, він отримав опіки. Під час ліквідації надзвичайники виявили тіла 72-річної жінки та 52-річного чоловіка.

Причина пожежі – порушення правил безпеки під час експлуатації газових приладів.

Через декілька годин вогонь забрав життя ще однієї людини у селі Гавришівка Літинської громади. Там 52-річний чоловік загинув через недотримання правил монтажу нагрівальних печей.

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