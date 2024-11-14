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На Київщині виявили незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів. Організатори отримали підозри

Фірми, від імені яких надавали послуги підозрювані, не малі ні ліцензій, ні устаткування, необхідного для утилізації таких відходів.

На Київщині виявили незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів. Організатори отримали підозри

На Київщині виявили незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів, повідомлено про підозру організатору і п’ятьом учасникам організованої групи, інформує Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювані з 2021 року по липень 2024 року під виглядом надання послуг з вивезення та утилізації відходів незаконно вивозили небезпечні відходи на 3 земельні ділянки у селах на Київщині. 

Фірми, від імені яких надавали послуги підозрювані, не малі ні ліцензій, ні устаткування, необхідного для утилізації таких відходів. Батарейки, лампи, шприци, небезпечні рідини просто звозили на ділянку, замість утилізації.

Згідно з висновками експертиз, забруднено земельні ділянки загальною площею понад 7000 кв м шкідливими для здоров’я людей та довкілля речовинами - міддю, хромом, цинком, сурмою, фосфором, молібденом, нікелем та свинцем.

Збитки, завдані забрудненням ділянок, становлять понад 9,3 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучені авто, на яких здійснювалось перевезення небезпечних відходів та документи, що підтверджують здійснення незаконної діяльності. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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