«Запроси мене у сни свої»: що таке усвідомлені сновидіння і чи можна їх бачити частіше

Учені перезирнулися — цей домовлений заздалегідь сигнал , на який вони очікували вже кілька ночей, означав, що зараз чоловік бачить сон. Але не звичайний, а усвідомлений. І він давав знати науковцям про це.

Вони раз по раз поглядали на монітор, на якому камера показувала обличчя чоловіка. Аж раптом комп’ютер видав два тихі короткі сигнали — чоловік двічі повів заплющеними очима ліворуч, потім ще два — це чоловік порухав очними яблуками праворуч.

Та зовсім поруч відокремлені кількасантиметровою ширмою вночі не спали науковці, які проводили експеримент.

У кімнаті панувала тиша. Приглушене світло дозволяло чітко бачити азійське обличчя чоловіка середнього віку, який спокійно спав уже понад чотири години.

Фото: clevelandclinic.org

Попри факт, що сон має вкрай важливе значення для здоров’я, учені досі дискутують, навіщо нам потрібні сновидіння.

Як показують нейровізуалізаційні дослідження, існує взаємозв’язок між наявністю снів і здоров’ям мозку. Ми бачимо й можемо пригадати їх, якщо в нас немає серйозних структурних порушень мозку, а всі його відділи й центри працюють без збоїв.

Зазвичай вранці ми рідко пригадуємо сни. А ще рідше ми усвідомлюємо себе уві сні. Це так звані усвідомлені сновидіння, до яких прикута увага не тільки ентузіастів самосвідомості й покращення творчих навичок, а й учених.

Чи можна навчитися бачити більше таких усвідомлених снів? Цим питанням зацікавилися нейробіологи з Північно-Західного університету США.

Що таке усвідомлені сни

Хоч усвідомлені сновидіння відомі ще з часів Арістотеля, це досить рідкісні події, які можуть виникнути спонтанно раз на кілька тижнів чи місяців. Учені визначають усвідомлені сновидіння як тип снів, під час яких людина усвідомлює, що спить.

Чому виникають усвідомлені сновидіння? Дослідники активно дискутують про це.

Фото: annie-spratt/Unsplash Хлопчик читає книжку в ліжку.

Спонтанні усвідомлені сновидіння частіше трапляються в дитинстві, приблизно з трьох-чотирьох років, але їхня частота знижується в ранньому підлітковому віці.

Серед факторів, які сприяють появі усвідомлених снів, називають особливості нейрофізіології мозку (коли він синтезує більше нейромедіатора ацетилхоліну), особливості дієти (додатковий вітамін В6), практику медитації чи схильність до так званого сонного паралічу (це нездатність рухатися чи говорити під час того, як людина засинає або коли прокидається. Цей процес пов’язують із розсинхронізацією активності свідомості з моторними функціями мозку. У більшості випадків триває від кількох секунд до кількох хвилин).

Щоб викликати усвідомлені сновидіння, використовують різні методи й техніки. Зокрема, популярний підхід, коли людина протягом дня, а потім й уві сні постійно ставить собі питання, чи вона не спить, і перевіряє реальність, аби з’ясувати сон це чи ні (твердість стін, плин часу на годиннику тощо).

Інший метод, один з перших, які використовували науковці, полягає в тому, щоб поставити чіткий намір перед сном «усвідомити, що спиш». Відповідно, під час сну людина намагається ідентифікувати ознаки, що вона спить (наприклад, можливість літати). Також досить ефективно вести щоденник снів, у якому докладно записувати сновидіння, щойно прокинувся.

Усвідомлене сновидіння можуть використовувати з різними цілями, включаючи відпочинок, творче розв'язання проблем і навіть відпрацювання певних навичок.

Фото: zohre-nemati/unsplash Дівчина дрімає

Користь снів й усвідомлених сновидінь

На те, чи пам’ятаємо ми сни, суттєво впливають різні фактори.

Установлено, що жінки пам’ятають сни частіше за чоловіків, молодь частіше за старших.

Крім того, частіше сни пам’ятають ті, хто має інтерес до них, здібності до візуальних образів, відкритість до нового досвіду.

Натомість схильність тамувати емоції зменшуватиме вірогідність пригадати сни вранці.

Зовнішні фактори (зокрема: травматичний досвід, повітряні тривоги, від яких нині потерпає чимало українців) також сприяють тому, що людина пам’ятає сни частіше. На жаль, контекст цих снів буде не надто оптимістичний.

Фото: nus.org.ua Діти вночі в укритті під час повітряної тривоги

Як показують дослідження, у людей, які могли пригадати більше сновидінь порівняно з тими, хто пам’ятав менше, спостерігали більшу щільність білої речовини медіальної префронтальної кори головного мозку, що відповідає за виконавчі функції, зокрема силу волі.

Крім того, у них ліпше працювала так звана мережа пасивного режиму, активність якої пов’язана з процесами саморефлексії, мрійливості, осмислення минулого досвіду, планування майбутнього та розуміння перспектив інших людей.

Багато дослідників вважають усвідомлені сновидіння показником психічного здоров’я (зокрема його покращення) та благополуччя, упевненості в собі, творчості та психологічної стійкості до травматичного стресу.

У науковій літературі описано різні способи викликати усвідомлені сни. Чи не найпопулярніший нині передбачає використання спеціальних додатків. Учені з лабораторії Кена Паллера Північно-Західного університету США застосували метод, відомий як цілеспрямована реактивація усвідомлення (targeted lucidity reactivation, TLR): здійснили сенсорну стимуляцію за допомогою програми для смартфона.

При цьому учасники дослідження покращили показник усвідомлених сновидінь на тиждень з 0,74 до 2,11, тобто майже втричі!

Практичне використання

Попередні дані показують, що усвідомлені сновидіння можуть позитивно вплинути на настрій наступного дня: люди часто повідомляють, що почуваються щасливішими й менш напруженими.

Фото: EPA/UPG

Крім того, як стверджують автори дослідження, в перспективі усвідомлені сни можна використовувати, щоб відпрацювати певні навички (розв'язання математичних задач, відпрацювання рухів, що важливо для технічних видів спорту чи тих, хто проходить реабілітацію після травми), вирішення проблем чи задач (наприклад, створення моделі атома Нільсом Бором чи швейної машинки Еліасом Хоувом), а також для саморозвитку й особистого зростання (зміна сценаріїв під час усвідомлених сновидінь, кращий контроль емоцій дозволяють перенести цей досвід і на повсякдення).

Наступні кроки

Наразі використання додатку для смартфона має кілька побічних ефектів. Найбільший — ризик, що людина прокинеться. Другий — додаток поки що не може точно визначити, коли людина входить у фазу швидкого сну (REM), під час якої усвідомлені сновидіння найбільш ймовірні, на думку багатьох учених.

На наступному етапі дослідження експериментуватимуть з натільними пристроями, які допомагатимуть визначити, коли користувачі перебувають у фазі швидкого сну, та зменшити ймовірність передчасного прокидання. Зокрема, лабораторія почала співпрацювати з InteraXon, розробниками спеціальних пов’язок на голову з інтегрованим пристроєм, який збирає дані про якість сну.

Перестороги

Попри популярність усвідомлених сновидінь, не всі вчені поділяють думку, що їх індукування справді корисне ментальному здоров’ю будь-кого.

Деякі науковці застерігають від практики усвідомлених сновидінь через можливе порушення якості сну й меж реальності та фантазії в людей з нестійкою психікою.