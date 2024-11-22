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Можуть зупинитися трансплантації, а пневмонії – стати невиліковними: Ляшко про загрози помилок у лікуванні

Якщо продовжувати безконтрольно вживати антибіотики, не ті, що треба, не так, як треба, і не боротися зі стійкістю бактерій до лікування антибіотиками, то можуть повернутися навіть інфекції, “про які ми вже забули”.

Можуть зупинитися трансплантації, а пневмонії – стати невиліковними: Ляшко про загрози помилок у лікуванні
Фото: МОЗ

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

“Якщо ми зневажливо будемо ставитися до антибіотиків і до рекомендацій лікарів, буквально через 10 років у нас може зупинитися транслпантація, бо не буде чим лікувати ускладнення. Може статися так, що пневмонії стануть невиліковними”, – заявив міністр.

І додав, що посилення контролю за обігом антибіотиків, зокрема через введення електронного рецепту на препарати – це для того, щоб зберегти високотехнологічну медичну допомогу в майбутньому. 

Наскільки в Україні велика проблема з антибіотиками, чому це сталося і що робити системно, аби українці менше помирали від стійкості бактерій до лікування антибіотиками, читайте в статті «Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки.

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