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Україна за рівнем антибіотикорезистентності вже гірша за Росію, – Дубров

Ймовірно, зараз в Україні по резистентності, тобто нечутливості бактерій до антибактеріальних препаратів, найгірша ситуація у всьому європейському регіоні.

Україна за рівнем антибіотикорезистентності вже гірша за Росію, – Дубров
Сергій Дубров
Фото: Олександр Ратушняк

Про це в інтерв’ю LB.ua сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

“Раніше росіяни тут були гіршими за нас. На жаль, зараз ми, за даними досліджень ВООЗ, бачимо, що ситуація в нас стала гірша”, – розповів Дубров. 

Наприклад, поранених українських воїнів, яких їдуть за кордон на лікування, європейські госпіталі ізолюють, тому що такої бактеріальної флори, яка виділяється від наших поранених, в Європі практично немає. 

Таку флору “дуже бояться наші колеги з Європи та США”, – додає Дубров: “Якщо пацієнт довго лікується в наших лікарнях, досить часто він інфікований резистентною флорою. Дуже обережно там наші колеги ставляться до наших поранених, цивільних та військових, яких ми до них відправляємо з інфекційними ускладненнями”.

Мова про те, що в українських лікарнях вже є штами, збудники захворювань, які не піддаються жодному антибіотику. І вони поширюються в межах лікарень і виходять за них. Це означає, що лікарям важко вилікувати пацієнтів з такими штамами, бо на них не діють жодні антимікробні препарати.

Скільки Україна втрачає через це людей, наразі невідомо (коли в лікарні є стійкі бактерії, які антибіотикам дуже важко подолати або й неможливо медикам підібрати ті, які їх знищать, пацієнти можуть померти через це). Відомо лише, що розрахунки ВООЗ по світу кажуть, що до 2030 року близько 10 млн людей у світі загине внаслідок антибіотикорезистентності. Але ВООЗ вже готовий переглядати ці цифри, бо вона стрімкіше росте, додає перший заступник міністра.

Причинами такої ситуації в Україні Сергій Дубров називає як недоцільне призначення курсів антибіотиків, так і недотримання курсів такого лікування, дотримання рекомендацій і стандартів та доказової бази лікарями, правил інфекційного контролю тощо. 

Наприклад, є випадки, коли у відділенні інтенсивної терапії висить десяток одноразових халатів для відвідування пацієнтів. Відповідно, багаторазове використання різними людьми з палати до палати розносить патогени. “Це шкідництво, бо ті халати там висять тижнями-місяцями”, – каже Дубров.

Також досвід інфекційного контролю у багатьох країнах у клініках, наприклад, Джона Гопкінса в США (одна з топ клінік світу – LB.ua), показує, що там у лікаря немає свого стетоскопа чи фонендоскопа, додає перший заступник міністра: “Вони висять окремо біля кожного пацієнта, і це логічно. Бо коли професор робить обхід на 50 хворих, і тицяє у всіх одним і тим самим фонендоскопом, то всіх засіює флорою, яка жила на комусь одному”.

Вагоме значення має й правильне миття рук і використання антисептика медперсоналом: “Бо брудними руками від пацієнта до пацієнта переносять мікроби, йде перехресне інфікування, якщо говоримо про медперсонал”. 

За словами Дуброва, за добову зміну на правильне миття рук після кожного пацієнта в медика йде 6 годин: “Немає в нас культури миття рук. Наприклад, у США в клініці Гопкінса стоїть спеціальна медсестра і спостерігає, хто як з медперсоналу миє руки і відмічає собі. Тут з цим теж треба працювати. Лікарі не те щоб свідомо цього не роблять. Просто швидко, на бігу все, не завжди про це думаєш. А треба”.

Він додає, що в кожній лікарні є стійка мікрофлора. В будь-якій країні є своя госпітальна. Якщо лікарня працює, там в будь-якому разі будуть якась мікроорганізми. Але обробка приміщень, рук, заходи з інфекційного контролю мають максимально унеможливити інфікування пацієнта нею.

“Чим інтенсивніше лікарня працює, тим більше флори в ній буде, тим вищий ризик там резистентної флори. З іншого боку, якщо лікарня активно не працює, там у лікарів не буде достатнього досвіду для надання кваліфікованої допомоги”, – каже Дубров.

Аби протидіяти цій ситуації, МОЗ затвердив стандарт антибіотикопрофілактики бойової травми, ухвалив стандарт антибіотикотерапії в стаціонарі: “Чітко вимагаємо обгрунтування такого призначення. Часто є “температура, давайте призначимо антибіотик”. Знаємо про випадки, коли при ішемічному інсульті одразу призначають антибіотики. Для чого? Лікарі пояснити не можуть. І так порушують наказ 1513”, – додає перший заступник міністра.

За даними ВООЗ, антибіотикорезистентність входить до десяти найбільших загроз для людства. В організації зазначають, що в 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з бактеріальною стійкістю до антимікробних препаратів, зокрема 1,27 мільйона смертей були безпосередньо спричинені нею. А вже у 2050 році антибіотикорезистентність може забирати до 10 млн людських життів щорічно. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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