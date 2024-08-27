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30% лікарів чисто доказових в Україні точно є, – заступник міністра в МОЗ

“Чисто доказових” лікарів, які працюють за сучасними протоколами і настановами, в Україні десь 30%.

30% лікарів чисто доказових в Україні точно є, – заступник міністра в МОЗ
Сергій Дубров ( у центрі) під час робочого візиту на Хмельниччину, 24 серпня 2024
Фото: facebook/Сергій Дубров

Таку думку висловив в інтерв’ю LB.ua перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

За 10-бальною шкалою Сергій Дубров оцінив українську якість меддопомоги на 7–8. Загалом, якість меддопомоги, за його словами, дуже відрізняється залежно від регіонів і медзакладів.

Його поїздки по медзакладах показують, що лікарі в лікарнях стали менше призначати пацієнтам препарати без доведеної ефективності.

“Я дивлюсь листочки призначень, як ведуть хворих, спілкуюся з пацієнтами, чи просять в них гроші, чи забезпечують ліками, інколи в консиліумах беру участь, особливо по тяжких пацієнтах. Люблю лазити по ящиках, дивитися в маніпуляційні, аптеки, що там зберігається. Коли я ще працював завкафедрою, у нас був моніторинговий візит по ковіду – 33 заклади об'їхали тоді. Тому однозначно можу констатувати, що суттєво менше, порівняно з ковідними часами, стало призначень препаратів без доказової бази”, – сказав заступник міністра.

Дубров практично щотижня має відрядження по медзакладах. Як правило, не попереджає їх про приїзд: “Це сюрприз для керівників і персоналу”. Каже, що лікарі частіше стали використовувати протоколи і стандарти меддопомоги, “хоча всі повинні це робити”. 

І переконує, що далі ставатиме лише краще: “Коли Уляна Супрун заходила на міністра у 2017 році, їх, може, було 2–3 %. Якщо глянемо динаміку 2017–2024, де доказових лікарів стало х 15, то переконую вас, що через п'ять років їх буде 95 %”.


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