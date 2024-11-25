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Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджені житлові будинки

Без постраждалих.

Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджені житлові будинки
Фото: ОК "Південь"

Унаслідок падіння уламків збитих російських БпЛА, у двох районах Київської області пошкоджені чотири будинки.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки атаки БпЛА на Київщину. Станом на 12:00 внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах області пошкоджено 4 будинки. В них вибиті вікна та пошкоджено дах", — повідомляє Кравченко.

За його словами, постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу.

  • У ніч на 25 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Сили ППО знищили 71 ворожий безпілотник.
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