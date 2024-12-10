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“Добробут” отримав міжнародну премію ГД ООН за проєкт психологічної підтримки “Госпітальєрів”

Медична мережа “Добробут” стала фіналістом міжнародної премії "Partnership for Sustainability Award 2024", яку щорічно ініціює Глобальний договір ООН в Україні. 

“Добробут” отримав міжнародну премію ГД ООН за проєкт психологічної підтримки “Госпітальєрів”
“Добробут” отримав міжнародну премію ГД ООН за проєкт психологічної підтримки “Госпітальєрів”
Фото: Partnership for Sustainability Award 2024

Проєкт “Заради тих, хто рятує: психологічна реабілітація госпітальєрів” отримав нагороду в номінації “Мир”. 

“Добробут” розпочав соціальну ініціативу з підтримки психологічного здоровʼя військових медиків влітку 2024 року.

У рамках проєкту команда Центру психічного здоровʼя “Добробуту”, яка має досвід роботи з військовими, ветеранами та військовополоненими, безоплатно лікує військових медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри”

Загалом, програма включає 300 годин сеансів у психолога та психіатра. Наразі вже 26 госпітальєрів долучилися до програми. 

Також в процесі реалізації проєкту команда “Добробуту” стикнулась із запитом на психологічну підтримку дітей парамедиків, які переживають стрес через відсутність батьків поруч та постійний страх за їхнє життя. 

Тому зараз діти госпітальєрів також мають можливість отримати необхідну допомогу. Наразі вже 2 дітей проходять психологічну реабілітацію в “Добробуті”. 

“Ми вдячні організаторам за цю нагороду. Для нас важливо бути не лише почутими, але й привернути увагу до надзвичайно важливих соціальних проблем в Україні. Враховуючи усі виклики, з якими українцям доводиться стикатись останні декілька років, напрям психічного здоровʼя є нині вкрай важливим. Саме тому в 2024 році ми в “Добробуті” відкрили Центр психічного здоровʼя. Також ми розуміємо, що психологічний стан наших військових зараз потребує особливої уваги. Тому ми як свідомий медичний бізнес вирішили допомогти, і звернулись до госпітальєрів, з якими маємо довгу історію партнерства. З початку повномасштабного вторгнення понад 60 парамедиків пройшли лікування у “Добробуті”. Я вірю, що наші лікарі допоможуть покращити психологічний стан наших військових медиків”, – каже Вадим Шекман, генеральний директор медичної мережі “Добробут”.

За даними дослідження Gradus Research Company 2023 року, психологічна допомога входить до пʼятірки найбільших потреб українських військових.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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