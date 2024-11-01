Ляшко запевнив, що МОЗ непричетне до корупційних схем зі МСЕК

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заперечив корупційну залученість МОЗ до ланцюжка хабарів у медику-соціальних експертних комісіях.

В розмові з lb.ua він сказав, що "міністерство охорони здоров'я не входило в групи, у яких розглядають ланцюжки кримінальних справ, ми входили в групи, які можуть оцінити роботу тієї чи іншої комісії або лікаря, який був у системі, все". На його думку, якби МОЗ отримувало вигоду від побудованої взаємодії лікар-пацієнт, то це б уже викрили антикоруцпійні органи.

"Я три з половиною роки на посаді міністра. Хотів би просто нагадати, що було до цього: певний час була Уляна Супрун, а до неї та потім у проміжку зазвичай тут були страйки, ще щось, лупили керівників міністерств через тендерні закупівлі. За три з половиною роки тут такого не було. Якщо подивитеся виконання антикорупційної стратегії, побачите, які міністерство в топ-3 за станом виконання. Зараз уже міністра починають підозрювати, чи не підіймали «щось» від взаємодії лікар — пацієнт у МОЗ. Не підіймали", – запевнив він.

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