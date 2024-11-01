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Ляшко запевнив, що МОЗ непричетне до корупційних схем зі МСЕК

На його думку, антикорупційні органи вже викрили б це. 

Ляшко запевнив, що МОЗ непричетне до корупційних схем зі МСЕК
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заперечив корупційну залученість МОЗ до ланцюжка хабарів у медику-соціальних експертних комісіях.

В розмові з lb.ua він сказав, що "міністерство охорони здоров'я не входило в групи, у яких розглядають ланцюжки кримінальних справ, ми входили в групи, які можуть оцінити роботу тієї чи іншої комісії або лікаря, який був у системі, все". На його думку, якби МОЗ отримувало вигоду від побудованої взаємодії лікар-пацієнт, то це б уже викрили антикоруцпійні органи.

"Я три з половиною роки на посаді міністра. Хотів би просто нагадати, що було до цього: певний час була Уляна Супрун, а до неї та потім у проміжку зазвичай тут були страйки, ще щось, лупили керівників міністерств через тендерні закупівлі. За три з половиною роки тут такого не було. Якщо подивитеся виконання антикорупційної стратегії, побачите, які міністерство в топ-3 за станом виконання. Зараз уже міністра починають підозрювати, чи не підіймали «щось» від взаємодії лікар — пацієнт у МОЗ. Не підіймали", – запевнив він.

Скандал зі МСЕК

  • На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів. 
  • У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
  • Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
  • 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
  • Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель. 
  • За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри. 
  • Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається. 
  • Центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.
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