МОЗ визначив, хто виконуватиме функції замість Центральної МСЕК

Від сьогодні функції Центральної медико-соціальної експертної комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
З 1 січня всі обласні, міжрайонні та міські МСЕК припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановленню втрати працездатності – натомість їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням. Про це повідомили в МОЗ.
"Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", – пояснили в МОЗ.
Міністерство призначає керівників лише Центральної МСЕК, а за регіональні відповідали обласні ради.
Більше на цю тему – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".
Скандал зі МСЕК
На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
- 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
- Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
- За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.
- Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається.