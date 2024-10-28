МОЗ визначив, хто виконуватиме функції замість Центральної МСЕК

Від сьогодні функції Центральної медико-соціальної експертної комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

З 1 січня всі обласні, міжрайонні та міські МСЕК припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановленню втрати працездатності – натомість їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням. Про це повідомили в МОЗ.

"Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", – пояснили в МОЗ.

Міністерство призначає керівників лише Центральної МСЕК, а за регіональні відповідали обласні ради.

Більше на цю тему – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".

Скандал зі МСЕК

На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.