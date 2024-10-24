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В Україні стартувала вакцинація від грипу в аптеках: поки лише у Києві

Для проведення щеплення доведеться виконати низку вимог.

В Україні стартувала вакцинація від грипу в аптеках: поки лише у Києві
Міністр Віктор Ляшко під час вакцинації
Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я повідомило на сайті про створення в Україні механізму, що дозволяє проводити вакцинацію від грипу безпосередньо в аптеці замість медичного закладу.

Очільник відомства Віктор Ляшко, який, як і обіцяв, на собі випробував "аптечне" щеплення, заявив про "важливий євроінтеграційний крок, який свідчить про готовність України модернізувати систему охорони здоров'я для реагування на епідеміологічні виклики". 

Отримати ін'єкцію можна буде далеко не в кожному аптечному пункті: для цього потрібно буде отримати ліцензію від МОЗ, а фармацевти повинні пройти спеціальний навчальний курс. Окрім того, аптеки мають подбати про матеріально-технічне забезпечення і наявність окремого приміщення. Поки усім вимогам відповідає лише один заклад - у Києві на вул. Великій Васильківській, 84/20.

Для вакцинації громадянам потрібно отримати рецепт у свого сімейного лікаря, придбати за ним вакцину, заповнити на місці згоду про проведення щеплення, безпосередньо вакцинуватися, після чого зачекати 30 хвилин та отримати довідку, яку потім надати лікарю.

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