У Німеччині зафіксовано перший випадок mpox нового небезпечного штаму

Інститут Роберта Коха, який виконує роль агенції з питань поширення інфекційних захворювань у Німеччині, повідомив про те, що на території республіки виявлено першого хворого на новий штам вірусу mpox, раніше відомого як мавпяча віспа.

Як пише Deutsche Welle, посадовці не уточнили, коли було зафіксовано випадок інфікування та де пацієнт міг контактувати з носіями вірусу. Наразі в інституті Коха не вважають, що для населення існує ризик поширення хвороби.

Медики переконують, що для запобігання зараженню достатньо вакцинуватися. Вони також нагадують, що mpox передається лише при дуже тісному контакті.