Українці найбільше економлять на кондитерських виробах, рибі та морепродуктах – опитування про зміну харчових звичок у війну

Майже половина опитаних українців – 49% – кажуть, що їхні харчові звички змінилися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед молоді віком 18-34 роки відсоток ще вищий – 54%.

Про це кажуть аналітики дослідницької компанії Gradus Research у спеціальному опитуванні до New Food Summit 2024.

Найбільше на зміну у звичках харчування, за словами опитаних, впливають тривалий стрес та атаки росіян із їхніми наслідками, та підвищення цін на продукти.

Саме стрес займає перше місце (83%) серед чинників впливу на зміну харчових звичок. Через стрес та емоційне виснаження половина опитаних українців харчується нерегулярно (49%), а також вживають більше нездорової їжі (42%), мають знижений апетит (41%) та пропускають деякі прийоми їжі (41%). 19% респондентів вказали, що стали вживати більше алкоголю.

Через зростання цін на продукти під час війни майже дві третини (64%) опитаних обирають дешевші продукти, майже половина частіше готують їжу вдома (48%).

Війна змусила зрізати бюджет на харчування. Найсильніше ці зміни відчутні серед опитуваних старше 56 років — серед них економлять складає 77%.

На чому економлять опитувані найбільше:

кондитерські вироби (49%)

та риба і морепродукти (48%).

Базових продуктів зменшення бюджетів майже не торкнулося — на хлібі, олії, борошні, крупах, овочах та яйцях економлять лише 11% респондентів.

Чому ці дані важливо знати для здоров'я: Погане, бідне харчування пов’язане з хімічними змінами в мозку та в його структурі, потенційно впливаючи на депресією та тривогу. Натомість дотримання середземноморської дієти може допомогти підтримувати кращий баланс нейромедіаторів і об’єм сірої речовини, сприяючи психічному благополуччю.

Відключення світла також мають відчутний вплив на харчові звички. Наслідком відключень електрики, опалення або води респонденти найчастіше називали те, що надають перевагу продуктам тривалого зберігання (59%) та холодній їжі (50%).

“Люди перебудовують свій режим харчування та адаптують звички. При цьому третина опитаних мають альтернативні джерела електроживлення, ще третина мають альтернативні засоби розігріву та приготування їжі. І лише 34% опитаних розглядають можливість виїзду з населеного пункту чи країни у випадку затяжних блекаутів”, — каже Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Дослідження проведене Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-65 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 8 жовтня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.