Що допомогло великій приватній медичній мережі втрималася на плаву під час вторгнення і відкривати нові напрямки та клініки

Третій рік війна випробовує на життєстійкість український бізнес. Ракетні обстріли й відключення світла перекреслять будь-які плани. Тому вижити можуть лише ті компанії, які здатні згуртуватися й навчитися швидко реагувати на зміни.

Фото: надано Добробутом Любов Цимбал

Як ми зустріли повномасштабну війну

На момент початку повномасштабного вторгнення «Добробут» був схожий на літак на злітній смузі — ми рухалися нестримно швидко й були готові злітати.

Ми мали плани виходу в інші регіони України й уже підписали договори оренди для майбутнього медцентру у Вінниці. Готувалися до реконструкції нових клінік на Бажана й Ентузіастів.

Фінансувати ці інвестиції мали частково власним коштом — з прибутку, а частково — завдяки банківському кредитуванню. Ще у 2021 році ми провели всі необхідні перемовини з трьома основними банками-кредиторами. Домовилися, що вони підтримають компанію й розподілили між ними ліміти фінансування. Так ми закрили рік, пройшли три фінансові аналізи й чекали березня 2022-го, коли почнуть надходити кредитні кошти від банків. Отримавши ці гроші, ми у квітні запустити б клініку на Бажана, а в травні — на Ентузіастів. Але сталося зовсім не так, як ми планували.

На початку повномасштабної війни більшість наших пацієнтів виїхали за кордон. Через це ми не отримували дохідну частину й паралельно повністю зупинили всі інвестиційні проєкти.

Деякі наші підрядники не витримали шаленого тиску й припинили свою діяльність. А це також наші втрати, тому що нам довелося вдруге платити за допрацювання вже розпочатих робіт. У той час курс долара виріс, тому обладнання стало дорожчим на 40 %.

Ми зустріли війну в стані, коли навіть не могли підтримувати наших співробітників, уже не говорячи про те, щоб продовжувати діяльність бізнесу.

Але були й хороші новини — керівництво прийняло рішення не зупиняти роботу. Як медична установа ми просто не мали на це право.

Фото: facebook/Медична мережа 'Добробут' Прийом у педіатра медцентру «Добробут» на Татарці

Як нам вдалося вистояти

У першій половині 2022 року було доволі легко домовлятися з партнерами, адже всі українці об'єдналися, були максимально згуртованими, підтримували один одного.

Тоді ми розуміли, що тільки разом зможемо вистояти й рухатися вперед. Але, на жаль, війна не закінчилась так швидко, як більшість з нас очікували. Стан шоку й переляку минув, і всі почали повертатися до життя. Звичайно, це була вже зовсім інша реальність, яку ми мали прийняти й рухатися далі.

Для початку ми домовилися з усіма нашими банками-кредиторами про зупинку сплати відсотків і зміну графіків погашення кредитів. Ми розіслали всім нашим орендодавцям листи про призупинення нарахування орендної плати. Також ми домовилися зі співробітниками про сплату частини зарплати, щоб підтримати їх, і наші лікарі й інші працівники погодилися.

Великий лікувально-діагностичний центр на Ідзиковських ані на день не припиняв роботи. Це було надважливо і для пацієнтів, і для бізнесу, який зміг продовжувати надавати послуги.

Найважчим був березень 2022 року, поки російські війська не відійшли від Києва. Тимчасово ми перенесли бізнес у Львів й Івано-Франківськ, щоб бути ближче до пацієнтів, які туди переїхали, і вони могли отримувати необхідну допомогу. Через деякий час пацієнти почали потроху повертатись у столицю, і вже до середини літа ми відкрили всі свої медичні центри й запрацювали повноцінно.

Весь цей час нас підтримували наші акціонери, які інвестували власні кошти на допомогу компанії. Ми домовилися з банками використати їх на добудову багатопрофільної лікарні на Бажана, яку вдалося відкрити в березні 2023 року. Для нас було важливо, щоб ця клініка генерувала дохід і ми направили кошти на погашення кредиту. А вже додатковий прибуток використовували на обслуговування кредитного портфелю. Другий транш допомоги від акціонерів ми отримали на відкриття клініки на Ентузіастів, роботу якої вдалося розпочати у травні 2023 року.

Фото: надано Добробутом Ресепшн багатопрофільної лікарні «Добробут» на проспекті Миколи Бажана.

Завдяки вірі акціонерів і лояльності співробітників, які, попри війну, готові були працювати й надавати послуги, вважаючи це своєю місією, «Добробут» вистояв.

За 2023 рік ми повністю вирівнялися в наших відносинах з банками і зустріли 2024 рік з новими планами. Так, у нас ще доволі великий кредитний портфель, який потребує обслуговування й погашення тіла кредиту. Нам обов'язково потрібно це зробити до кінця року. Але ми очікуємо, що у 2025 році компанія трохи видихне, і замість того, щоб доробляти вже розпочаті довоєнні проєкти, ми почнемо дивитися в нове майбутнє й розширювати бізнес.

Щоби бути впевненим, що твій бізнес вистоїть, у нього треба вірити й бути відкритим до всіх контрагентів. Саме тому сильна сторона нашої корпоративної культури — відкриті відносини з державою та пацієнтами. Ми публікуємо нашу фінансову звітність, щоб усі розуміли, як ми ділимо великий пиріг між компанією, інвесторами, кредиторами та державою.

Наші пацієнти, які приходять отримати якісну та своєчасну послугу, можуть поставити будь-яке запитання стосовно свого здоров'я та організації процесів у «Добробуті» — їм про все радо розкажуть.

Фото: facebook/Медична мережа 'Добробут'

Що вдалося реалізувати

Від квітня 2022 року ми почали співпрацювати з різними міжнародними й українськими фондами: Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps, University of Miami Global Institute, «Таблеточки», — щоб мати можливість надавати безоплатну медичну допомогу людям, які постраждали від війни.

Завдяки цьому змогли допомогти військовим, пораненим під час бойових дій, зокрема, бійцям батальйону «Азов» і медикам з «Госпітальєрів», а також пораненим цивільним з прифронтових міст, хворим, що потребували складного лікування, але не могли його отримати через скрутне фінансове становище або відсутність доступу до якісної медичної допомоги.

Наш власний благодійний фонд Dobrobut Foundation, який створили ще до повномасштабного вторгнення для підтримки проєктів у сфері освіти майбутніх лікарів і доброчинних медичних проєктів, з 1 березня 2022-го також зосередився на лікуванні українців, що постраждали від бойових дій.

Кілька місяців клініки «Добробут» в Ірпені та Броварах надавали медичну допомогу повністю безоплатно завдяки міжнародному фонду International Medical Corps.

У другий рік повномасштабної війни, попри складну економічну ситуацію в країні, ми відкрили нову багатопрофільну лікарню на проспекті Миколи Бажана, нову поліклініку на Русанівці, розширили медичний центр на Печерську, запустили офтальмологічну клініку, два нових стоматологічних відділення, центри сомнології та онкодерматології.

Фото: facebook/Медична мережа «Добробут»

Також у медичному центрі «Добробут» на Ідзиковських запрацювало нове відділення фізичної реабілітації, де зараз відновлюються наші військові. Цього ж року ми відкрили Центр психічного здоровʼя та власну діагностичну лабораторію.

Ми мали змогу продовжити інвестиційну діяльність компанії завдяки акціонерам. Найскладніше було домовитися з банками, а проте, вони підтримали нас. З початку 2024 року ми вже гасимо тіло кредиту, обслуговуємо банківські відсотки без затримок і вийшли на ринкові умови — зараз не маємо жодних пільг.

Звичайно, ще важко виконувати всі наші зобов’язання. Попри це, ми розвиваємося, постійно дивимося на операційну ефективність, щоб скорочувати витрати й собівартість.

Найголовніше — «Добробут» не перестає бути білою і прозорою компанією. Щороку ми робимо аудійовану звітність, що підтверджує нашу діяльність. Ми сплачуємо дуже великі податки, бо основна частка собівартості послуг — зарплата співробітників, яка складає до 52 % з урахуванням податків і нарахувань.

Середнє податкове навантаження — до 18 % від виручки. «Добробут» всебічно підтримує соціальну сферу й економіку, сплачуючи військовий збір. Це наш внесок у перемогу та відповідальність перед тими, хто захищає Україну.