Які функції виконуватиме лікуючий лікар після реформи МСЕК, – пояснює МОЗ

У МОЗ пояснили, яку функцію у новій системі відіграватиме лікуючий лікар.
Як зазначили у відомстві, лікуючий лікар — профільний спеціаліст, який супроводжує пацієнта під час лікування та обстеження за основним захворюванням
Його основне завдання — лікувати, організовувати обстеження та оформлювати направлення на оцінювання повсякденного функціонування в разі необхідності.
У більшості випадків це лікар вузького профілю, чия спеціалізація відповідає основному захворюванню, що спричинило інвалідизацію.
Коли сімейний лікар може бути лікуючим
Сімейний лікар або терапевт можуть виконувати функції лікуючого в особливих випадках, коли вузькопрофільний фахівець недоступний.
Це може статися, коли пацієнт:
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перебуває у зоні бойових дій чи на деокупованих територіях;
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у справі пацієнта вже наявні всі необхідні документи, обстеження, а додаткова інформація про захворювання не потрібна.
Якщо у пацієнта кілька захворювань, що спричинили інвалідизацію
Який спеціаліст буде лікуючим лікарем пацієнта, визначає його основний діагноз, що найбільше спричинив інвалідизацію. Лікуючий лікар може консультуватися з іншими колегами, щоб отримати повну картину стану здоров'я пацієнта. У складних випадках рішення ухвалюється кількома спеціалістами, щоб врахувати різні нюанси.
Які обов'язки лікуючого лікаря
Формування справи пацієнта:
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заповнення електронної форми та додавання медичних документів;
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забезпечення повноти інформації для оцінювання.
Направлення на оцінювання:
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вибір експертної команди та бажаної форми оцінювання;
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передача справи через електронну систему.
Прискорення процесу
Швидке направлення у випадку гострих станів або завершення обстеження.
“Нова система прийде на заміну застарілій медико-соціальній експертизі (МСЕК) і стане прозорішою, зручнішою та наближеною до потреб пацієнтів”,— запевняють у МОЗ.
- Нагадаємо, згідно з Указом президента, медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року. Впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необґрунтовані рішення переглянуть.
- Про те, як відбуватиметься реформа МСЕК, LB.ua розповідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.