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Які функції виконуватиме лікуючий лікар після реформи МСЕК, – пояснює МОЗ

З 1 січня 2025 року в Україні стартує реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Які функції виконуватиме лікуючий лікар після реформи МСЕК, – пояснює МОЗ
Фото: Інна Варениця

У МОЗ пояснили, яку функцію у новій системі відіграватиме лікуючий лікар.

Як зазначили у відомстві, лікуючий лікар — профільний спеціаліст, який супроводжує пацієнта під час лікування та обстеження за основним захворюванням

Його основне завдання — лікувати, організовувати обстеження та оформлювати направлення на оцінювання повсякденного функціонування в разі необхідності.

У більшості випадків це лікар вузького профілю, чия спеціалізація відповідає основному захворюванню, що спричинило інвалідизацію.

Коли сімейний лікар може бути лікуючим

Сімейний лікар або терапевт можуть виконувати функції лікуючого в особливих випадках, коли вузькопрофільний фахівець недоступний.

Це може статися, коли пацієнт:

  • перебуває у зоні бойових дій чи на деокупованих територіях;

  • у справі пацієнта вже наявні всі необхідні документи, обстеження, а додаткова інформація про захворювання не потрібна.

Якщо у пацієнта кілька захворювань, що спричинили інвалідизацію

Який спеціаліст буде лікуючим лікарем пацієнта, визначає його основний діагноз, що найбільше спричинив інвалідизацію. Лікуючий лікар може консультуватися з іншими колегами, щоб отримати повну картину стану здоров'я пацієнта. У складних випадках рішення ухвалюється кількома спеціалістами, щоб врахувати різні нюанси.

Які обов'язки лікуючого лікаря

Формування справи пацієнта:

  • заповнення електронної форми та додавання медичних документів;

  • забезпечення повноти інформації для оцінювання.

Направлення на оцінювання:

  • вибір експертної команди та бажаної форми оцінювання;

  • передача справи через електронну систему.

Прискорення процесу

Швидке направлення у випадку гострих станів або завершення обстеження.

“Нова система прийде на заміну застарілій медико-соціальній експертизі (МСЕК) і стане прозорішою, зручнішою та наближеною до потреб пацієнтів”,— запевняють у МОЗ.

  • Нагадаємо, згідно з Указом президента, медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року. Впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необґрунтовані рішення переглянуть.
  • Про те, як відбуватиметься реформа МСЕК, LB.ua розповідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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