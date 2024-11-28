Які функції виконуватиме лікуючий лікар після реформи МСЕК, – пояснює МОЗ

З 1 січня 2025 року в Україні стартує реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК).

У МОЗ пояснили, яку функцію у новій системі відіграватиме лікуючий лікар.

Як зазначили у відомстві, лікуючий лікар — профільний спеціаліст, який супроводжує пацієнта під час лікування та обстеження за основним захворюванням

Його основне завдання — лікувати, організовувати обстеження та оформлювати направлення на оцінювання повсякденного функціонування в разі необхідності.

У більшості випадків це лікар вузького профілю, чия спеціалізація відповідає основному захворюванню, що спричинило інвалідизацію.

Коли сімейний лікар може бути лікуючим

Сімейний лікар або терапевт можуть виконувати функції лікуючого в особливих випадках, коли вузькопрофільний фахівець недоступний.

Це може статися, коли пацієнт:

перебуває у зоні бойових дій чи на деокупованих територіях;

у справі пацієнта вже наявні всі необхідні документи, обстеження, а додаткова інформація про захворювання не потрібна.

Якщо у пацієнта кілька захворювань, що спричинили інвалідизацію

Який спеціаліст буде лікуючим лікарем пацієнта, визначає його основний діагноз, що найбільше спричинив інвалідизацію. Лікуючий лікар може консультуватися з іншими колегами, щоб отримати повну картину стану здоров'я пацієнта. У складних випадках рішення ухвалюється кількома спеціалістами, щоб врахувати різні нюанси.

Які обов'язки лікуючого лікаря

Формування справи пацієнта:

заповнення електронної форми та додавання медичних документів;

забезпечення повноти інформації для оцінювання.

Направлення на оцінювання:

вибір експертної команди та бажаної форми оцінювання;

передача справи через електронну систему.

Прискорення процесу

Швидке направлення у випадку гострих станів або завершення обстеження.

“Нова система прийде на заміну застарілій медико-соціальній експертизі (МСЕК) і стане прозорішою, зручнішою та наближеною до потреб пацієнтів”,— запевняють у МОЗ.