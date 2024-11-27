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Часте споживання негативних новин посилює депресію – підтвердили науковці

Нове дослідження показало, що частий думскролінг — хворобливе заглиблення у стрічку новин, де переважають негативні новини — може посилити депресію.

Часте споживання негативних новин посилює депресію – підтвердили науковці
Вибір способу життя
Фото: Freepik

Думскролінг також виникає, коли люди довго споживають негативний або депресивний контент у соцмережах.

Як повідомляє Independent, дослідження, проведене вченими з Університетського коледжу Лондона (UCL), виявило те, про що багато хто підозрював з моменту появи смартфонів, а саме: їхнє надмірне неправильне використання може значно погіршити самопочуття.

Дослідження показує, що люди з гіршим психічним здоров'ям частіше читають негативний контент в інтернеті. Дослідники також виявили, що люди, які споживали негативний контент, почувалися гірше.

У серії експериментів взяли участь 1000 людей, які пройшли психологічні тести, а потім були змушені переглядати сторінки в інтернеті протягом 30 хвилин, після чого історії їхніх переглядів досліджували вчені.

Дослідники проаналізували історію пошуку і виявили, що люди з гіршим психічним здоров’ям переглядають більше негативного контенту.

Під час подальших тестів дослідники намагалися з’ясувати, є ця закономірність причиною чи наслідком. Було виявлено, що присутні обидва чинники: люди, які спожили більше негативного контенту, почувалися гірше, після чого продовжували шукати ще більше негативної інформації.

«Багато людей кажуть, що існує взаємозв’язок між поганим психічним здоров’ям і використанням інтернету», — сказала Талі Шарот, професорка когнітивної нейронауки в Університетському коледжі Лондона, авторка дослідження.

Талі Шарот брала участь у створенні програми, яка допоможе людям зробити кращий вибір контенту, який вони споживають онлайн.

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