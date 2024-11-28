Дослідження: забруднення повітря призводить до 1,5 мільйонів смертей на рік

Нове дослідження журналу Lancet пов’язало серцеві та респіраторні захворювання із забрудненням повітря внаслідок лісових пожеж і випалювання ріллі. Серед найбільш постраждалих країн: Китай, Індія, Нігерія та Індонезія.

Повітря, забруднене через пожежі, пов'язують із понад 1,5 мільйонами смертей на рік у всьому світі, пише DW з посиланням на медичний журнал The Lancet.

Найбільше таких смертей зафіксували у Китаї, Демократичній Республіці Конго, Індії, Індонезії та Нігерії.

Науковці очікують, що кількість смертей найближчими роками збільшиться, оскільки зміна клімату призводить до частіших та інтенсивніших лісових пожеж.

Протягом досліджуваного періоду 2000-2019 років дослідники визначили 450 тисяч смертей на рік, спричинені серцевими захворюваннями, що пов’язані із забрудненням повітря.

Вважається, що ще 220 000 смертей спричинені респіраторними захворюваннями, пов’язаними з димом і частинками, які викидає у повітря полум’я.

Згідно з дослідженням, понад 90% із загальних 1,53 мільйона смертей, спричинених забрудненням повітря, припали на країни з низьким або середнім рівнем доходу. Майже 40% з них ‒ в Африці на південь від Сахари.

Автори дослідження закликали до термінових дій для вирішення проблеми смертності, пов'язаної із забрудненням, і наголосили на "кліматичній несправедливості", від якої страждають бідніші країни.

Минулого тижня на кліматичній конференції ООН COP29 багатші країни погодилися надати кліматичне фінансування у розмірі 300 мільярдів доларів США на рік до 2035 року ‒ а це набагато менше, ніж сподівалися країни, що розвиваються.

Також у листопаді дослідження Боннського університету Німеччини та Федерального університету Мінас-Жерайс у Бразилії показали, що політика, спрямована на стримування вирубування лісів Амазонії, призводить до покращення показників здоров'я.