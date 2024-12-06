Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я

Велике нове дослідження показує, що є вагома причина побалувати себе шоколадом у святковий сезон.

Вчені виявили, що люди, які регулярно їдять шоколад, мають меншу ймовірність розвитку діабету 2 типу.

Як повідомляє The Washington Post, лише чорний шоколад, а не молочний, був пов’язаний із меншим ризиком розвитку захворювання.

Дослідники вважають, що саме чорний шоколад має більші метаболічні переваги, ніж молочний, оскільки містить менше цукру та більше рослинних сполук які, як показали деякі дослідження, зменшують запалення та покращують чутливість до інсуліну.

У той час як багато попередніх досліджень вивчали вплив шоколаду на здоров’я, нове дослідження, опубліковане в BMJ, є одним із небагатьох, де порівнювали чорний і молочний шоколад. Це також одне з найбільших наразі досліджень на цю тему.

Дослідники проаналізували дані про приблизно 192 тисяч чоловіків і жінок у США, за якими спостерігали понад 30 років.

Учасники регулярно відповідали на запитання про свій раціон, здоров’я, вагу, фізактивність та інші особливості способу життя. Взявши до уваги всі ці фактори, дослідники виявили, що люди, які їдять принаймні 140 г темного шоколаду на тиждень, мали на 21% менший ризик розвитку діабету 2 типу порівняно з людьми. які рідко або ніколи не їли чорний шоколад.

Дослідники виявили, що це особливо стосується чоловіків і людей молодше 70 років, хоча не зовсім зрозуміло чому.

Від молочного шоколаду не було очевидної користі для метаболічного здоров’я. Фактично, коли люди збільшували споживання молочного шоколаду протягом усього дослідження, їхня ймовірність набрати вагу зросла, особливо якщо вони вже мали ожиріння.

Як вибрати шоколад

Темний і молочний шоколад містять багато жиру і, у багатьох випадках, цукру, особливо молочний.

Чорний шоколад містить набагато більше какао, і тому у ньому зазвичай є в кілька разів більша концентрація корисних рослинних сполук поліфенолів, зокрема типу, відомого як флавоноїди.

Ці природні речовини діють як антиоксиданти і є в багатьох рослинних продуктах, зокрема овочах, чаї і каві.

Білий шоколад не містить какао-порошку, тому в ньому мало або зовсім немає флавоноїдів або поліфенолів. Він також має найвищий вміст цукру серед усіх видів шоколаду.

Загалом, чим вищий вміст сухої речовини какао у шоколаді, тим менше там цукру. Фахівці рекомендують вибирати темний шоколад із вмістом какао 70% або вище, щоб максимізувати потенційні переваги та мінімізувати споживання цукру та калорій.