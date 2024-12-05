Медики вказують ріст людей у стаціонарах на 30%, але в експертів є підозри в шахрайстві – звіт

Електронні медичні дані за 2023 рік свідчать, що в Україні значно зросло стаціонарне лікування — аж на 30 % порівняно з 2021 роком.

І це при тому, що багато українців виїхали через війну, а число станів, з якими складніше «гратися» (як-от вагітність і пологи), дуже скоротилося.

Про це йдеться у свіжому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я та Світового банку щодо реформи фінансування медицини, який має LB.ua.

Експерти вважають, що тут йдеться про зловживання з боку медзакладів, аби отримати від держави через Національну службу здоров’я вищі виплати. Наприклад, через перекодування випадків пацієнтів на складніші, через повторні госпіталізації та прийоми.

Цей звіт дотично підтверджує те, що не під запис розповідали LB.ua декотрі медичні експерти. Оскільки система в нас працює за кожен пролікований випадок, частково фахівці вносять фейкові записи в систему.

Річ у тому, що обсяг послуг для закупівель НСЗУ визначають не потребами людей у конкретному місті – регіоні, а тим, скільки й чого можуть лікувати протягом року медзаклади. Це може призводити до зловживань: оскільки дохід лікарень тепер залежить від того, скільки людей вони пролікували і скільки послуг їм надали, у них з’явився стимул щороку звітувати про збільшення своїх показників, щоб отримати ще більше грошей на наступний рік.

Утім фахівці також відзначають, що НСЗУ починає використовувати досконаліші інструменти для оцінки потреб у меддопомозі: в операціях, політравмі, опіках, стаціонарній реабілітації, пологах. Однак повноцінно це ще не працює через прогалини в даних.