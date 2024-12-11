“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: ворог намагається прорвати оборону міста Курахове

Місто залишається під контролем Сил оборони.

Сили оборони: ворог намагається прорвати оборону міста Курахове
Фото: Генштаб

Російська армія намагається прорвати оборону міста Курахове на Донеччині. Водночас, місто залишається під контролем Сил оборони.

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

Речник наголосив, що на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках зосереджена діяльність трьох російських угруповань: "Центр", "Південь" і "Схід". Їхньою метою залишається вихід на адміністративні кордони і встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

"Минулої доби на тому напрямку наші захисники відбили 45 ворожих штурмів. Звісно, спостерігається зосередження резервів особового складу противника. Проти нас там діють угруповання російські в складі 90 -ї танкової дивізії, 20-ї мотострілецької дивізії, 5-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад. Озброєння та тактика ведення бойових дій стандартна, штурми підтримуються бронетехнікою, чергується застосуванням малих штурмових груп, використовуючи мобільні транспортні засоби", — поінформував речник.

Волошин також повідомив, що ворог намагається прорватись до Курахового та взяти під контроль панівні і висоти і шляхи, які ведуть до нього.

"Ворожа армія обстрілює місто, використовуючи при цьому як авіацію, так і артилерію. Однак Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат у живій селі і техніці. Підрозділи Збройних сил контролюють місто Курахове, а диверсійні і розвідувальні групи противника, яким все ж таки вдається прорватися, оперативно знищуються", — заявив речник.

За його словами, на Покровському напрямку тривають бої за відновлення втрачених українських позицій.

"Противник атакував наші укріплення на Покровському напрямку, західніше від Відродження, південніше від Новотроїцького, і внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві наші позиції і одну втрачено, наразі проводяться заходи з відновлення позицій. Також тривають бої на південно-західній околиці населеного пункту Шевченкове. Противник намагається закріпитися та інфільтрувати свої ДРГ. Але Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат у живій селі та техніці", — зазначив Волошин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies