Сили оборони: ворог намагається прорвати оборону міста Курахове

Російська армія намагається прорвати оборону міста Курахове на Донеччині. Водночас, місто залишається під контролем Сил оборони.

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише Укрінформ.

Речник наголосив, що на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках зосереджена діяльність трьох російських угруповань: "Центр", "Південь" і "Схід". Їхньою метою залишається вихід на адміністративні кордони і встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

"Минулої доби на тому напрямку наші захисники відбили 45 ворожих штурмів. Звісно, спостерігається зосередження резервів особового складу противника. Проти нас там діють угруповання російські в складі 90 -ї танкової дивізії, 20-ї мотострілецької дивізії, 5-ї та 110-ї окремих мотострілецьких бригад. Озброєння та тактика ведення бойових дій стандартна, штурми підтримуються бронетехнікою, чергується застосуванням малих штурмових груп, використовуючи мобільні транспортні засоби", — поінформував речник.

Волошин також повідомив, що ворог намагається прорватись до Курахового та взяти під контроль панівні і висоти і шляхи, які ведуть до нього.

"Ворожа армія обстрілює місто, використовуючи при цьому як авіацію, так і артилерію. Однак Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат у живій селі і техніці. Підрозділи Збройних сил контролюють місто Курахове, а диверсійні і розвідувальні групи противника, яким все ж таки вдається прорватися, оперативно знищуються", — заявив речник.

За його словами, на Покровському напрямку тривають бої за відновлення втрачених українських позицій.

"Противник атакував наші укріплення на Покровському напрямку, західніше від Відродження, південніше від Новотроїцького, і внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві наші позиції і одну втрачено, наразі проводяться заходи з відновлення позицій. Також тривають бої на південно-західній околиці населеного пункту Шевченкове. Противник намагається закріпитися та інфільтрувати свої ДРГ. Але Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат у живій селі та техніці", — зазначив Волошин.