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Посли ЄС погодили 15-ий пакет санкцій проти Росії

Будуть, зокрема, обмеження проти суден третіх країн, що підтримують РФ.

Посли ЄС погодили 15-ий пакет санкцій проти Росії
санкції ЄС
Фото: detector.media

11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це повідомило угорське головування.

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Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.

Нові санкції також обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють для сприяння чи підтримки дій бо політики на підтримку дій Росії проти України.

  • Минулого тижня видання Politico повідомило, що двома країнами, які не дали схвалити 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії, стали Литва та Латвія.
  • Вони заблокували домовленість через те, що вона передбачала продовження дозволу деяким європейським компаніям і надалі працювати з росіянами.
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