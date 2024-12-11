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Ізраїль підтвердив завдання 350 ударів по об'єктах у Сирії, а Росія тим часом вивела свій флот з Тартуса

Метою ударів в Ізраїлі називають власну безпеку. 

Ізраїль підтвердив завдання 350 ударів по об'єктах у Сирії, а Росія тим часом вивела свій флот з Тартуса
В Ізраїлі показали удари по об'єктах у Сирії
Фото: افيخاي ادرعي у X

Ізраїль підтвердив, що протягом попередніх 48 годин завдав 350 ударів по цілях у Сирії. Військовий речник Авічей Адрає опублікував у X кадри ударів і сказав, що їхньою метою є нейтралізація потенційних загроз на тлі падіння режиму Башара Асада. Ударів зазнали місця виготовлення зброї, аеродроми та батареї ППО в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії і Пальмірі, пише Politico.

Одночасно з цим Ізраїль продовжував перекидання військ до буферної зони Голанських висот на кордоні з Сирією. Міністр оборони країни Ізраель Кац сказав, що ціллю операцій є "знищення стратегічної спроможності, яка загрожує державі Ізраїль". 

BBC писало про потужну атаку на портове місто Латакія. Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що "Ізраїльські військові літаки" пошкодили або потопили близько десяти військово-морських кораблів та зрівняли з землею науково-дослідницький центр району Барзе. У 2018 році цю локацію атакували західні країни, а тодішній американський міністр оборони казав, що там розташована частина інфраструктури хімічної зброї. 

Окрім того, Латакія – регіон-батьківщина для алавітської релігійної групи, до якої належить Асад. 

Але не було жодних коментарів щодо атак на портове місто Тартус, де Росія протягом 50 років зберігає військово-морську присутність (останнім часом там були розміщені три фрегати, два допоміжних судна та дизель-електричний підводний човен "Кіло"). Супутникові знімки, зроблені в понеділок, свідчать про те, що кораблів там немає, хоча міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони просто відлучилися для морських маневрів у Середземному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Москва вживає всіх "необхідних кроків для встановлення контакту в Сирії з тими, хто здатний забезпечити безпеку військових баз".

Також у Кремлі звинуватили Ізраїль у порушенні годи з Сирією 1974 року, додає The Telegraph.

Більше на тему зміни режиму в Сирії – у матеріалі "Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії". 

  • За даними турецького бюро CNN, Росія попросила Туреччину допомогти їй вивести війська з сирійських регіонів, окрім морської бази та авіабази. Російський контингент хочуть доставити до контрольованих Туреччиною регіонів, а звідти евакуювати повітряним шляхом. 
  • У ГУР говорили, що росіяни тікають на каравані військово-повітряних засобів. На літаки вони завантажили зброю та залишки особового складу. 
  • Ізраїль почав бити по сирійський об'єктах через день після падіння режиму Башара Асада. Свої дії вони аргументують необхідністю убезпечити ізраїльтян від загроз та не допустити потрапляння зброї до рук екстремістів.
  • Країна заперечує, що її війська наблизилися до Дамаска.
  • В ООН закликали Ізраїль припинити удари по Сирії та наземну операцію. 
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