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Нацспротив: Путін відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу Асаду

Башар Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, але не отримав її.

Нацспротив: Путін відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу Асаду
Башар Асад і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін не допоміг своєму союзнику Башару Асаду, і відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу регулярній армії Асада.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Башар Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, й відпустити на захист свого режиму найманців з Сирії, яких росіяни рекрутували на війну в України”, - йдеться у повідомленні. 

Втім, Путін відмовив союзнику, через що фактично втратив Сирію.

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Раніше російський диктатор не прийшов на допомогу Вірменії, оскільки всі боєздатні російські частини “перебувають у м’ясорубці” в Україні заради загарбницьких амбіцій очільника Кремля.

  • За даними української розвідки, сирійському диктатору Башару Асаду допомогли втекти із країни росіяни, "прикриваючи" це дезінформацією про начебто аварію літака із ним на борту.
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