Російський диктатор Володимир Путін не допоміг своєму союзнику Башару Асаду, і відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу регулярній армії Асада.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
“Башар Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, й відпустити на захист свого режиму найманців з Сирії, яких росіяни рекрутували на війну в України”, - йдеться у повідомленні.
Втім, Путін відмовив союзнику, через що фактично втратив Сирію.
Раніше російський диктатор не прийшов на допомогу Вірменії, оскільки всі боєздатні російські частини “перебувають у м’ясорубці” в Україні заради загарбницьких амбіцій очільника Кремля.
- За даними української розвідки, сирійському диктатору Башару Асаду допомогли втекти із країни росіяни, "прикриваючи" це дезінформацією про начебто аварію літака із ним на борту.