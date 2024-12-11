Башар Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, але не отримав її.

Російський диктатор Володимир Путін не допоміг своєму союзнику Башару Асаду, і відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу регулярній армії Асада.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Башар Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, й відпустити на захист свого режиму найманців з Сирії, яких росіяни рекрутували на війну в України”, - йдеться у повідомленні.

Втім, Путін відмовив союзнику, через що фактично втратив Сирію.

Раніше російський диктатор не прийшов на допомогу Вірменії, оскільки всі боєздатні російські частини “перебувають у м’ясорубці” в Україні заради загарбницьких амбіцій очільника Кремля.