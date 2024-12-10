Головне за вівторок, 10 грудня: удар по лікарні в Запоріжжі, майже 200 бойових зіткнень, банківський меморандум

Бойові дії на Донеччині, 199 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нагороди розробникам "Паляниці" та "Пекла", відключення світла. Яким запам’ятається 1021-й день повномасштабної війни.

Росіяни вдень вівторка вдарили по Запоріжжю. За оновленими даними, поранені 20 людей. Серед постраждалих є двоє лікарів.

Станом на 21:31 кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Зруйновано будівлю приватної клініки в центрі міста. Пошкоджено будівлі, розташована поруч, розповіли в ОВА та в Офісі генпрокурора.

Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, увечері перебували щонайменше вісім людей.

Зруйноване розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 грудня відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 52 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.

На Курахівському напрямку ворог 44 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє, шість боєзіткнень - продовжуються. Противник активно застосовував авіацію на напрямку, КАБами атаковані Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 грудня – в новині.

Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами національної премії України імені Бориса Патона і вручив їм почесні знаки й дипломи. У переліку опинилися, зокрема, розробники нової української зброї та озброєння.

Серед нагороджених –– 91 лауреат із 12 українських наукових колективів. Є тут учені, які відзначилися в розвитку української медицини, захисті та відновленні енергетики, розробці українських дронів і ракет та в галузях воєнної розвідки й авіаційної техніки.

Зеленський відзначив ракету-дрон «Паляниця», яка вже вийшла в серійне виробництво, та «Пекло», що успішно пройшла перші бойові застосування. Крім того, тривають випробування нової ракети-дрона «Рута».

«Далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник «Гор», нічні бомбери «Вампір» і Heavy Shot, FPV-дрони «Колібрі» і «Камік», FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості – дрони, такі як «Лютий», Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це – українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також», – сказав глава держави.

Чотири банки – Приватбанк. Ощадбанк, Monobank і Райффайзен – і Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків підписали в Нацбанку меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», передає «Інтерфакс-Україна».

На ці чотири банки станом на 1 жовтня цього року припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток.

Меморандум передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій. Йдеться про місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн за місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня. Це не лише перекази з картки на картку, а й усі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема, на iBAN.

Подробиці – в новині.

Завтра, 11 грудня, "Укренерго" застосовуватиме удень дві черги відключень, а вранці – одну.

Як йдеться у повідомленні компанії, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу із 07:00 по 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

В компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Уряд ратифікував угоду про будівництво мосту між Україною та Румунією через річку Тису, повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Зазначається, що міст з’єднає населені пункти Біла Церква на Закарпатті та Сігету Мармацієй у сусідній Румунії. Тут у перспективі збудують і пункт пропуску.

Міст через Тису протяжністю 261,2 м складатиметься з двох паралельних конструкцій для кожного напрямку руху з двома смугами.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!