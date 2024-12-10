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Російська армія атакувала сім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів області.

Російська армія атакувала сім громад Сумщини
Російська армія атакувала сім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 10 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 88 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській та Краснопільській громадам росіяни вдарили мінометами та дронами.

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Також мінометами та дронами атакували Середино-Будську громаду, де внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та легковий автомобіль. 

По Хотінській громаді ворог бив з РСЗВ, гранатометів та дронами, а по Шалигинській - з мінометів.

Миропільську громаду російські військові обстріляли з артилерії, а Великописарівську - з артилерії та дронами.

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