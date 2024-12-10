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Україна ініціювала засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через російські обстріли критичних для роботи АЕС підстанцій

Очільник Міненерго Галущенко запевнив, що наша держава готова надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на своїх обʼєктах.

Україна ініціювала засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через російські обстріли критичних для роботи АЕС підстанцій
пошкоджене авто МАГАТЕ
Фото: Telegram/Володимир Зеленський

12 грудня у Відні відбудеться надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ за ініціативи українського міністра енергетики Германа Галущенка.

Як зазначив міністр на своїй фейсбук-сторінці, атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є «черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії». Галущенко додав, що «дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти». 

«МАГАТЕ має незалежний підхід до оцінки рівня безпеки як на Запорізькій АЕС, так і на інших українських АЕС та обʼєктах, що є критичними для роботи атомних станцій, а значить ядерної безпеки України і всього європейського регіону», - додав Галущенко.

Міністр наголосив, що зі свого боку Україна готова надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на своїх обʼєктах і докладати максимальних зусиль для безпеки з широким залученням міжнародної спільноти і, зокрема, Агентства як найвпливовішу організацію з питань ядерної та радіаційної безпеки.

  • 10 грудня РФ атакувала безпілотником авто місії МАГАТЕ, яке прямувало на Запорізьку АЕС.
  • Генсек Агентства Рафаель Гроссі засудив російський напад на персонал МАГАТЕ.
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