​Апеляція ВАКС задовольнила позов Мін’юсту про націоналізацію боргів ТРЦ Ocean Plaza

10 грудня Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги від компанії Ethoder Investments Limited у справі за позовом Мін’юсту до російського бізнесмена, його сина та ще двох їхніх бізнес партнерів.

Про це йдеться на сайті Палати.

Колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу представника компанії — без задоволення. Тож рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб набуло законної сили та оскарженню не підлягає.

В АП зазначили, що йдеться про право вимоги за кредитним договором, укладеним між ТОВ «ІС «Либідь» та Ethoder Investments Limited, заборгованість за яким складає 148 470 224, 38 доларів США (заборгованість за кредитом), 67 636 435,63 доларів США (заборгованість за нарахованими та несплаченими відсотками). А також про право вимоги за договором іпотеки, укладеним між «Либідь» та Ethoder Investments Limited і право вимоги за договором застави, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та компанією Ethoder Investments Limited.

Міністерство юстиції повідомило, що йдеться про російських олігархів Аркадія Ротенберга і його сина, а також їхніх бізнес-партнерів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька.