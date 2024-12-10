​Апеляція ВАКС задовольнила позов Мін’юсту про націоналізацію боргів ТРЦ Ocean Plaza

10 грудня Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги від компанії Ethoder Investments Limited у справі за позовом Мін’юсту до російського бізнесмена, його сина та ще двох їхніх бізнес партнерів.
Про це йдеться на сайті Палати.
Колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційну скаргу представника компанії — без задоволення. Тож рішення про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб набуло законної сили та оскарженню не підлягає.
В АП зазначили, що йдеться про право вимоги за кредитним договором, укладеним між ТОВ «ІС «Либідь» та Ethoder Investments Limited, заборгованість за яким складає 148 470 224, 38 доларів США (заборгованість за кредитом), 67 636 435,63 доларів США (заборгованість за нарахованими та несплаченими відсотками). А також про право вимоги за договором іпотеки, укладеним між «Либідь» та Ethoder Investments Limited і право вимоги за договором застави, укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та компанією Ethoder Investments Limited.
Міністерство юстиції повідомило, що йдеться про російських олігархів Аркадія Ротенберга і його сина, а також їхніх бізнес-партнерів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробогатька.
- У червні 2023 року Кабінет міністрів передав Фонду держмайна частку статутного капіталу ТОВ "Інвестиційна спілка «Либідь», якому належить ТРЦ Ocean Plaza, у розмірі 66,65% для подальшої приватизації. ФДМ планує провести аукціон із приватизації ТРЦ у другій половині 2024 року, стартова ціна визначена в 1,65 млрд грн.
- ТРЦ Ocean Plaza відкрито в Києві в грудні 2012 рокую Його загальна площа - 165 тис. кв. м.
- ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга 2012 року. Пізніше, 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021-му він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угоду фіналізовано влітку-2023.
- У вересні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави права вимоги за кредитними договорами столичного ТРЦ Ocean Plaza на суму понад $200 млн.