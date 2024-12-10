​За 9 місяців іноземні банки заробили в Росії понад $2 млрд, найбільше - "Райффайзенбанк", - дослідження

За дев’ять місяців 2024 року іноземні банки, які залишаються в Росії, заробили чистого прибутку 210,9 млрд рублів (еквівалентно $2,34 млрд за середнім курсом 90 рублів за долар), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи РФ до 2,41%, вони забезпечили 8,01% від загального прибутку банківської системи.

Про це йдеться у дослідженні KSE Institute в межах проєкту "Самосанкції / LeaveRussia".

Серед цих банків найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank - 107,3 млрд рублів (близько $1,19 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи РФ за дев’ять місяців 2024 року.

Значні доходи також показали ICBC Bank (25,5 млрд рублів або $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд рублів або $250 млн), Bank of China (9,9 млрд рублів або $110 млн) і Credit Europe Bank (12 млрд рублів або $133 млн).

За останні 9 місяців щонайменше три великі іноземні банки призупинили діяльність або в процесі виходу з російського ринку: UniCredit, Citigroup та JPMorgan Chase. Це спричинило скорочення активів іноземних банків зі статусом "залишаються", проте їхній чистий прибуток продовжує зростати, а іноземні банки все ще прибутковіші за місцеві фінансові установи.

Загалом у Росії продовжують працювати 2223 міжнародні компанії, 1367 скорочують операції, а 452 - завершили вихід.

У листопаді 2024 року 12 компаній ліквідували чи продали свій бізнес, а їхній сукупний дохід у 2021 році становив приблизно $1 млрд. Серед них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (як частина Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC та Carlsberg. Остання, попри націоналізацію, все ж продала свої активи місцевій компанії VG Invest за $320 млн, що становить приблизно третину від їхньої оціненої вартості.