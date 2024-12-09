Нідерландські F-35 перехопили російські літаки над Балтійським морем

Два нідерландські F-35 ідентифікували та супроводили 3 російські літаки над Балтійським морем.

Про це йдеться на сайті Міноборони Нідерландів.

Від початку цього місяця нідерландські F-35 охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу.

Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе.

QRA було активовано двічі. У першому польоті було ідентифіковано 2 літаки: транспортний літак типу АН-72 COALER та СУ-24МР Fencer E. Це літак-розвідник. У другій половині дня QRA знову спрацював. Цього разу ним виявився літак-розвідник Іл-20.

Нідерландські F-35 дистанційно супроводжували літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.