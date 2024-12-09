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Росія утримує у тюрмах понад 230 політвʼязнів з тимчасово окупованого Криму

З них понад 140 представників кримських татар. 

Росія утримує у тюрмах понад 230 політвʼязнів з тимчасово окупованого Криму
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Росія утримує у місцях несвободи 231 політвʼязня з тимчасово окупованого Криму, з них 141 — представники корінного народу, кримські татари. 

Про це розповів Голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв під час пресконференції КРЦ до Дня прав людини, присвяченій поверненню кримських політв’язнів з російського полону, пише "Суспільне".

"Окупанти почали знову проводити викрадання, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму. Вони почали приходити з обшуками вночі, говорити родичам про те, що близькі будуть звільнені, якщо вони нікому нічого не говоритимуть — задокументовані кілька десятків випадків, коли їх потім дійсно звільняли", — розповідає Барієв.

Також є випадки, коли окупанти приходять з обшуками, затримують людину, вивозять її, і потім немає ніякої інформації. Барієв закликав родичів співпрацювати з правозахисними організації та надавати розголосу у випадках порушення прав.

"Коли ми боремося за політвʼязнів, то велику роль грають родичі — тому що кожна правозахисна організація, кожен політик, кожен небайдужий робитиме те, що в його компетенції, але без підтримки та активності самих родичів це не може відбутися" — каже член Меджлісу.

За словами Барієва, росіяни продовжують переслідувати представників корінного народу Криму і фальсифікують кримінальні справи щодо кримських татар.

"Остання тенденція — вони багато проводили обшуків у тих людей, які раніше, в українські часи, працювали у Криму в силових структурах і не виїхали до материкової частини України, але не працювали на окупанта. І в них бачать умовних "агентів" СБУ", — наголосив Барієв.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял заявив, що термінової медичної допомоги потребують уже понад 60 кримських політв'язнів.

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