Окупанти атакували волонтерську вантажівку у Оріхові

Сьогодні, 9 грудня, росіяни атакували волонтерську вантажівку у Оріхові Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села", – написав він у телеграмі.
Ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації. На щастя, люди не постраждали.
- У вересні під удар ворожого БпЛА у Наддніпрянському районі Херсонської області потрапив 27-річний волонтер.