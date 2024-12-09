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Окупанти атакували волонтерську вантажівку у Оріхові

На щастя, люди не постраждали.

Окупанти атакували волонтерську вантажівку у Оріхові
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Сьогодні, 9 грудня, росіяни атакували волонтерську вантажівку у Оріхові Запорізької області. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села", – написав він у телеграмі. 

Ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації.  На щастя, люди не постраждали.

  • У вересні під удар ворожого БпЛА у Наддніпрянському районі Херсонської області потрапив 27-річний волонтер.
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