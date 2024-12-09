Окупанти атакували волонтерську вантажівку у Оріхові

На щастя, люди не постраждали.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Сьогодні, 9 грудня, росіяни атакували волонтерську вантажівку у Оріхові Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села", – написав він у телеграмі.

Ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації. На щастя, люди не постраждали.