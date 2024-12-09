Росіяни розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку в селищі Мар'їне, що в Чорноморському районі.

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили місце дислокації російських військових на базі відпочинку в селищі Мар'їне, що у Чорноморському районі.

Про це повідомляє рух АТЕШ.

"Під час розвідки Чорноморського району агенти нашого руху зафіксували приховане місце дислокації російських військових і техніки в н. п. Мар'їне. Рашисти розмістили свою техніку та особовий склад на одній із баз відпочинку", - йдеться у повідомленні.

На стоянці виявлено броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, що використовують окупанти.

Партизани повідомили, що база відпочинку розташована на вулиці Зеленій, та назвали координати об'єкта - 45.3449349486, 32.70919012.

"Окупанти добре знають, що розташовувати війська на цивільних об'єктах є злочином, але продовжують нехтувати законами та звичаями війни, а також наражають мирне населення на небезпеку", – додали в АТЕШ.

Раніше партизани виявили фейкові оборонні позиції росіян у Євпаторії.