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Трамп заявив, що Зеленський готовий до укладання миру

Обраний президент США каже, що "розробляє концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні".

Трамп заявив, що Зеленський готовий до укладання миру
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Єлисейському палаці, 7 грудня 2024 року
Фото: ZUMAPRESS.com

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до “миру”.

Про це він розповів у телефонному інтерв’ю The Post.

“Він хоче укласти мир. Це нове”, ‒ заявив республіканець.

Трамп оприлюднив деталі своїх розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки до Франції після перемоги на другому терміні. Йдеться, зокрема, про тристоронню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном і Зеленським.

“Він хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв ‒ коли ви втрачаєте 700 000 людей, час настав. Це не закінчиться, поки не буде миру”, ‒ додав американський політик.

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Трамп зазначив, що говорив із Зеленським про те, як покласти край кривавому конфлікту, який вирує з 2022 року. “Я розробляю концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні”, ‒ сказав він.

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