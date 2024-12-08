Упродовж дня росіяни двічі атакували Дніпропетровщину

Упродовж дня дня військо країни-агресорки атакувало два райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Найбільше дісталося Нікопольщині. По ній ворог гатив з важкої артилерії, скидав боєприпас з БпЛА та скеровував дрони-камікадзе", – написав він у телеграмі.
У райцентрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, заправка та лінія електропередач. В одній з дев'ятиповерхівок потрощені вікна. Неспокійно було також у Покровській та Марганецькій громадах. Там понівечені 2 приватні будинки й газогін.
Безпілотником противник поцілив і по Великомихайлівській громаді Синельниківщини, побивши машину. Повсюди обійшлося без постраждалих.
- 6 грудня Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви. Всього загинули 3 людей та 17 — постраждали, з них 1 дитина.