Східний щит
Східний щит
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Упродовж дня росіяни двічі атакували Дніпропетровщину

Найбільше постраждав Нікопольський район.

Упродовж дня росіяни двічі атакували Дніпропетровщину
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня дня військо країни-агресорки атакувало два райони Дніпропетровщини. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося Нікопольщині. По ній ворог гатив з важкої артилерії, скидав боєприпас з БпЛА та скеровував дрони-камікадзе", – написав він у телеграмі. 

У райцентрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, заправка та лінія електропередач. В одній з дев'ятиповерхівок потрощені вікна. Неспокійно було також у Покровській та Марганецькій громадах. Там понівечені 2 приватні будинки й газогін. 

Безпілотником противник поцілив і по Великомихайлівській громаді Синельниківщини, побивши машину. Повсюди обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

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