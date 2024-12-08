Упродовж дня росіяни двічі атакували Дніпропетровщину

Упродовж дня дня військо країни-агресорки атакувало два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося Нікопольщині. По ній ворог гатив з важкої артилерії, скидав боєприпас з БпЛА та скеровував дрони-камікадзе", – написав він у телеграмі.

У райцентрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт, заправка та лінія електропередач. В одній з дев'ятиповерхівок потрощені вікна. Неспокійно було також у Покровській та Марганецькій громадах. Там понівечені 2 приватні будинки й газогін.

Безпілотником противник поцілив і по Великомихайлівській громаді Синельниківщини, побивши машину. Повсюди обійшлося без постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини