У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня.

Про це повідомили у Нацполіції.

Процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами, поліцейські провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей.

6 грудня окупанти вдарили ФАБ-250 з УМПК по житловому району обласного центру. Внаслідок удару загинуло 10 людей, 7 з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху.

Фото: Нацполіція Зразки ДНК

Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян.