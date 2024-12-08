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У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару

Таким методом ідентифікували тіла сімох загиблих.

У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару
Процес відбору зразків ДНК
Фото: Нацполіція

У Запоріжжі криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня. 

Про це повідомили у Нацполіції. 

Процес упізнання сімох громадян, вбитих окупантами, поліцейські провели за допомогою ДНК-дослідження через співставлення з біологічними зразками, взятими в рідних людей. 

6 грудня окупанти вдарили ФАБ-250 з УМПК по житловому району обласного центру. Внаслідок удару загинуло 10 людей, 7 з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху. 

Зразки ДНК
Фото: Нацполіція
Зразки ДНК

Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалісти-криміналісти застосували у роботі криміналістичну лабораторію. За допомогою генетичного аналізатора ANDE за вилученими біологічними зразками вдалося встановили особи сімох загиблих громадян.

  • Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня кількість поранених становила 26 людей. 10 цивільних загинули, серед них — 2 дітей. 
  • Увечері 6 грудня росіяни вдарили Запоріжжі. Під обстріл потрапив житловий район у той час, коли люди поверталися до домівок. 
  • 7 грудня в області оголосили день жалоби.
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