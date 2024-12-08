Внаслідок обстрілу Херсона постраждали два чоловіки (оновлено)

У Дніпровському районі Херсона внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 62-річний і 56-річний чоловіки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 14:30 у Дніпровському районі під удар ворожого дрона потрапив 62-річний херсонець. У постраждалого діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Пізніше стало відомо, що 56-річний містянин унаслідок атаки окупантів отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та грудної клітки. Потерпілого шпиталізували до лікарні.

Від ранку російські військові скинули вибухівку з дронів на жителів Кіндійки Херсонської області, троє постраждалих. В Антонівці ворожий дрон убив цивільного.