За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 754 590 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 754590 (+1220)
- танків ‒ 9519 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 19589 (+18)
- артилерійських систем – 21061 (+3)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1023 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22)
- крилаті ракети ‒ 2859 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24)
- спеціальна техніка ‒ 3636 (+1).
Дані уточнюються.