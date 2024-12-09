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Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 754 590 військових. 

Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 754 590 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 754590 (+1220)
  • танків ‒ 9519 (+0) 
  • бойових броньованих машин ‒ 19589 (+18) 
  • артилерійських систем – 21061 (+3) 
  • РСЗВ – 1253 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0) 
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22) 
  • крилаті ракети ‒ 2859 (+2) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24)
  • спеціальна техніка ‒ 3636 (+1).

Дані уточнюються. 

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